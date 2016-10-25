НАЗК: 4 партии получили за полгода свыше 141 миллионов гривень госфинансирования

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 24 октября государственное финансирование получили: «Народный фронт» - 50 млн 272 тыс. грн, «Блок Петра Порошенко» - 49 млн 543 тыс. грн, «Самопоміч» - 24 млн 923 тыс. грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 16 млн 907 тыс. грн.

«ВО «Батькивщина» не получила средств из-зп того, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства, не подала пакет документов вовремя. После получения полного пакета документов решение о предоставлении финансирования будет рассмотрено на заседании НАПК. Еще одна парламентская партия - «Оппозиционный блок» - отказалась от госфинансирования», - информируют в Нацагентстве.

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Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения политической коррупции", политические партии начали получать государственное финансирование уставной деятельности, начиная с 2016 года.

Согласно законодательству, ежегодный объем государственного финансирования уставной деятельности политических партий составляет: (1218 х 0,02) х 16 052 228 = 391 032 200 тыс. грн, где:

1218 грн – минимальная заработная плата, установленная на 1 января 2015 года законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год»;

0,02 – коэффициент, определенный в законе;

16052228 – общее количество избирателей, которые приняли участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе.