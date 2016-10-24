Кабмин должен устранить ошибки при отборе кадров для госсектора – АПФ

В открытом письме за подписью президента АПФ Игоря Егорова критикуется зависимость комиссии по конкурсному отбору и номинационного комитета, отсутствие права голоса у привлеченных в комитет международных независимых экспертов, взаимно противоречащие пункты об открытости конкурса и закрытых заседаниях. Отмечается неурегулированность правилами конкурса важных вопросов оплаты труда, владения государственным языком, прохождения спецпроверки кандидатами в директора госпредприятий.

Кроме того, в письме Антикоррупционного Предпринимательского Фронта высказывается убеждение в необходимости следующих изменений существующего ошибочного Порядка конкурсного отбора руководителей госпредприятий. Во-первых, конкурсная комиссия и номинационный комитет должны получить реальные полномочия, их кадровые решения должны реализоваться без согласования с главами обладминистраций и отдельными министрами. Большинство членов комиссии по предварительному отбору претендентов и номинационного комитета должны быть независимыми экспертами с правом голоса, причем ни в коем случае не могут быть аффилированы с агентствами по управлению персоналом. Во-вторых, во время конкурса должен решаться вопрос оплаты труда. Также претенденты должны подтвердить владение государственным языком, а перед финальным этапом пройти спецпроверку для защиты национальной безопасности. В-третьих, конкурс должен проводиться публично. Согласие на обнародование своих конкурсных предложений кандидаты должны подтвердить еще на стадии подачи документов для участия в конкурсе, и все предложения следует публиковать на сайте Минэкономразвития. Борцы с коррупцией настаивают, что не может быть никаких закрытых заседаний комиссии по отбору претендентов и номинационного комитета.

Такие незамедлительные меры, как считают в АПФ, вернут ситуацию с конкурсным отбором руководителей госпредприятий в правовое русло. "Ведь поднять малый и средний бизнес в Украине и преодолеть кризис невозможно в условиях тотальной коррупции в государственном секторе экономики, вокруг которого кормятся за счет налогоплательщиков различные паразитические структуры. Считаем, что Кабинет министров Украины не должен медлить с введением корпоративного управления в государственном секторе и сформировать независимые наблюдательные советы в госпредприятиях с привлечением международных экспертов и украинской общественности" – отмечено в письме АПФ.