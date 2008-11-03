Фракция ПР присоединилась к требованию Тимошенко

Фракция Партии регионов на следующей пленарной неделе будет требовать принятия законопроекта об отмене депутатских льгот.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, авторами соответствующего законопроекта являются депутаты Борис КОЛЕСНИКОВ и Анна ГЕРМАН.

«Сейчас - высшее время для того, чтобы политики поставили себя в равные условия с народом”, - считают авторы законопроекта.

Инициаторы законопроекта будут требовать, чтобы в несколько раз были сокращены расходы, зарплаты и премии для всех представителей власти на всех уровнях.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 ноября, с аналогичной идеей выступила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. «Я сейчас призываю, чтобы на следующей пленарной неделе был проголосован закон нашей фракции (БЮТ - УНИАН) о снятии с депутатов всех льгот. Я попробую на следующей пленарной неделе это дело довести до логического завершения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Следующие пленарные заседания в парламенте запланированы на 11-14 ноября.