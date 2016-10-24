Бессмертный указал на несоответствие реальной линии разграничения на Донбассе и выписанной в "Минске"

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает 112 Украина.

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"Если посмотреть на Минск-1 и Минск-2, и на линию разграничения, то она не совпадает, реальная линия и та, что выписана документами. При этом Дебальцево – это лишь один из фрагментов несовпадения. И почему сейчас подняли этот вопрос? Потому что Украина в Минске подняла этот вопрос и настаивала на том, что граница должна вернуться к той, которая указана в минских документах. Украина точно так же может поставить и будет задавать вопросы по другим точкам, как и Россия, потому что на линии разграничения есть и другие точки, где есть несовпадения. Поэтому эта дискуссия еще впереди", - отметил он.

При этом Безсмертный объяснил, почему сейчас был поднят вопрос о Дебальцево.

"Очевидно, что для оккупированной зоны - это точка номер один коммуникации с железной дорогой. И неслучайно мы видим постоянные поставки вооружений, боеприпасов, техники, которые идут через железнодорожный узел в Дебальцево. Которое, кстати, россияне за собственные средства и восстанавливали после боев. Поэтому Дебальцево для России - важная точка в коммуникации с оккупированной зоной", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не согласна с возвращением оккупированного Дебальцево под контроль Украины, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.