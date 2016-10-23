Порошенко назвал две альтернативы минскому процессу

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

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«Тот, кто предлагает отменить «Минск» – он должен предложить альтернативу. Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы», – заявил Порошенко.

«Если мы говорим об ответственности – это означает одно, что те политические силы, которые против «Минска», ставят целью отказаться от этих территорий, построить там границу и исповедовать логику территории в обмен на мир. Хочу разочаровать, что эти политические силы и их сторонники, которые против «Минска», не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные», – добавил президент.