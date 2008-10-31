Ющенко: мне не нравится, что Юлия Владимировна говорит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство обязано решать банковский кризис, а не говорить, что это не его дело. Об этом глава государства заявил в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО подверг критике позицию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО: „Мне не нравится, что Юлия Владимировна говорит, что это - банковское дело. Вы знаете, правительство умыло руки. Простите, Юлия Владимировна, первый вопрос, который решает любое западное правительство, – как укротить банковский кризис, потому что правительство имеет прямое отношение к банковской системе”. Президент подчеркнул, что правительство должно отказаться от политики потребления, „которую так обильно рекламирует в течение восьми месяцев”, и заявить, что отныне правительство отдает преимущество инвестициям, капитализации, рефинансированию.

Также Президент подверг критике Нацбанк Украины за то, что он шел на уступки правительству и Министерству финансов. „В чем я вижу ключевую проблему, когда за три месяца инфляция возросла на 12% и превысила за три месяца годовой показатель – и это было сделано по причине действий правительства, Министерства финансов, потому что мы делали слабую расходную политику – она сорвала ситуацию”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По мнению Президента, на эти действия правительства НБУ должен говорить «категорическое «нет».

В.ЮЩЕНКО отметил, что для сохранения украинских банков необходимо сохранить стабильную гривню, возобновить доверие к ней.

Подчеркивая важность ликвидности банков, В.ЮЩЕНКО заметил, что за несколько дней из банков было забрано более 17 миллиардов гривень. „Если нет доверия к национальной валюте, у нас нет доверия к национальной банковской системе”, - сказал Президент.

Поэтому он также подчеркнул важность создания Стабилизационного фонда с целью возобновления доверия общества к банковской сфере. По словам В.ЮЩЕНКО, для возобновления доверия к банкам необходимы „ясные, смелые, профессиональные действия, меньше политических заказов, меньше политических комментариев”.

Примером правильных действий В.ЮЩЕНКО назвал вчерашнее заседание в Нацбанке с участием руководителей 20 крупнейших коммерческих банков. Договоренности, достигнутые в ходе этого заседания, послужили тому, что сегодня гривня начала расти. „Это не победа, это просто свидетельство того, что если нам поверят люди, и мы так день проживем, два – у нас будут хорошие новости с рынка”, - отметил глава государства.

Он также считает, что коммерческие банки должны разработать меморандум относительно выработки общих позиций.