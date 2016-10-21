Сенат Чехии осудил военную агрессию России против Украины

Соответствующую резолюцию подавляющим большинством голосов накануне принялfа высшая палата парламента, говорится в сюжете ТСН.

Чешские сенаторы призывают Москву прекратить поддержку боевиков на Донбассе и вернуть Украине контроль над границей. Также они осудили аннексию Крыма.

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Парламентарии выразили свою обеспокоенность ситуацией на востоке Украины и использованием тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Чехии Милан Хованец создал подразделение, которое будет противостоять пропаганде из России, что влияет на общественное мнение в Евросоюзе и странах-членах НАТО.