Яценюк объяснил, что будет дальше с финансированием выборов
Ход мысли председателя ВР
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает повторного внесения в повестку дня пленарных заседаний парламента вопроса о финансировании досрочных выборов народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
«Я думаю, этот вопрос, обычно, не снимется с повестки дня так легко», - отметил спикер.
Он напомнил, что «честно» пять раз ставил этот вопрос на голосование.
«Будет требование еще раз ставить, ну что же, будем дискутировать на этот счет», - заметил А.ЯЦЕНЮК.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала поправку народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ (фракция НУ-НС) к законопроекту «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно финансирования досрочных парламентских выборов.