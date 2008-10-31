Яценюк объяснил, что будет дальше с финансированием выборов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает повторного внесения в повестку дня пленарных заседаний парламента вопроса о финансировании досрочных выборов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Я думаю, этот вопрос, обычно, не снимется с повестки дня так легко», - отметил спикер.

Он напомнил, что «честно» пять раз ставил этот вопрос на голосование.

«Будет требование еще раз ставить, ну что же, будем дискутировать на этот счет», - заметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала поправку народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ (фракция НУ-НС) к законопроекту «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно финансирования досрочных парламентских выборов.