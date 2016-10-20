В НФ призывают Порошенко повлиять на БПП в вопросе конфискации украденного режимом Януковича

Об этом сообщает пресс-служба НФ.

«Необходимо, чтобы президент в кратчайшие сроки не просто дал указание своей фракции, но и встретился с фракцией, и украинский парламент, наконец, принял законное и справедливое решение, что дает возможность конфисковать 1,5 миллиарда долларов режима Януковича» , - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк журналистам в Верховной Раде в среду, 20 октября, после того, как парламент в очередной раз не включил в повестку дня законопроект о возвращении украденных активов.

Яценюк напомнил, что президент Украины поддержал дважды публично позицию относительно необходимости принятия данного законопроекта: «Меня беспокоит поведение фракции «Блок Петра Порошенко», когда президент обращается к своей фракции, а фракция дает только половину голосов за принятие закона об установлении справедливости и конфискации активов бывшего режима. Это неприлично».

«У меня есть предположение, почему данный законопроект не голосуется. Чем дольше не голосуется этот закон, тем больше шансы, что за сценой проходят переговоры, и бывшие представители режима переоформляют эти средства из одних оффшорных компаний на другие. С той целью, чтобы потом, через решение или украинских, международных судов вывести эти средства за границу, и украинский народ не вернул деньги, которые были похищены из государственного бюджета», - подчеркнул он.

Закон о спецконфискации, подчеркнул он, дает возможность конфисковать арестованные правительством Арсения Яценюка средства, которые были украдены из государственного бюджета Украины режимом Януковича и выведены на 42 оффшорные компании, «которые не имеют собственников, кроме людей, приближенных к Виктору Януковичу»: «Эти средства сейчас находятся в государственном Ощадном банке в виде денежных средств и государственных ценных бумаг. Согласно решению суда и решению предыдущего правительства они арестованы. И они должны быть обращены к доходам государственного бюджета».

Яценюк подчеркнул, что фракция «Народный фронт» предлагает 50% из этой суммы направить на национальную безопасность и оборону: «Это Министерство обороны, Национальная гвардия - непосредственно для украинских воинов».

50% этих средств фракция предлагает направить на социальную помощь для 9 миллионов граждан Украины: «6 миллионов пенсионеров, которые получат разовую финансовую выплату в размере 1130 гривен. И 3 миллиона бюджетников - это учителя, врачи, которые получат так же разовую выплату в размере 1400 гривен».

«Поэтому вопрос номер один – это неотложное голосования за закон, который дает возможность конфисковать 1,5 миллиарда долларов и отправить их непосредственно к доходам Государственного бюджета. Этот закон даст возможность конфисковывать средства, которые были так же украдены через коррупционные деяния предыдущим режимом», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Это вопрос политического авторитета и коалиции, и в целом украинской власти. И это вопрос выживания страны на 2017 год», - подчеркнул Арсений Яценюк.