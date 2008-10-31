Рада провалила мораторий на повышение заработной платы

Верховная Рада Украины не поддержала предложение перенести на 1 января 2011 года установления минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума для работоспособных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты поддержали поправку к проекту закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которой исключена норма закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об установлении минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц» о переносе с 1 января 2009 года на 1 января 2011 года установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, если такая норма будет введена с 1 января 2009 года, то заработная плата увеличится на 35%, и это приведет к росту уровня безработицы в условиях кризиса.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ отметил, что действия парламента в таком случае можно считать антинародными, не направленных на остановку кризиса. Он призвал народных депутатов не заниматься популизмом.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК также выступал против того, чтобы с 1 января 2009 года вводилась норма об установлении минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума.

По его словам, в таком случае «16,5 млрд. дол. будет выдано, но не Украине» (речь идет о возможности выделения кредиту Международного валютного фонда - УНИАН). Спикер отметил, что такое решение парламента направлено на то, чтобы «валить правительство, государство, чтобы потом прийти и сказать, что это предшественники завалили».

В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что аморально решать кризис за счет самых бедных слоев населения, перенося на 1 января 2011 года возможность увеличения минимальной заработной платы до минимального прожиточного минимума.

В результате парламент не поддержал правительство и Президента и отменил норму, которой предлагалась перенести с 1 января 2009 года на 1 января 2011 года увеличение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума. За такое решение проголосовали 240 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Комментируя результаты голосования, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Можно закрывать заседание – наработались уже».