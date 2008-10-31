В Раде Терехин с Яценюком выясняли, кто из них больший фантазер

В парламенте поссорились фракции Партии регионов и БЮТ из-за контроля над стабилизационным фондом.

Во время рассмотрения во втором чтении антикризисного закона комитет Терехина предложил поддержать поправку правительства, которым Кабмин получает право решать, как использовать эти фонды.

Однако Партия регионов требовала оставить этот контроль за парламентскими комитетами.

Впрочем поправки Кабмина и Николая Азарова были успешно провалены.

После этого Арсений Яценюк предложил вернуться к кабминовской поправке №2, а вместе с ней проголосовать поправку Сергея Клюева, которая оставляет контроль за стабфондом в парламенте.

На это очень обиделся бютовец Сергей Терехин, который докладывает проект. "Давайте без фантазий, фантазер", - сказал он в сторону спикера.

На что Яценюк ответил: "Знаете что, вы за ночь нафантазировали столько, что теперь разгрести не можем".

Вместе с тем коммунист Петр Симоненко отметил, что сейчас депутаты принимают не проект антикризисных мер, а две наибольшие группировки ругаются между собою за контроль над средствами, чтобы потом передать их своим банкам.

Стабфонд поправкой Азарова предусмотрен на уровне 40 миллиардов.

В конце концов, депутаты 383 проголосовали пакетом кабминовскую и "региональную" поправки.

Украинская правда