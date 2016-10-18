МИД Франции: в Берлине от Украины будут добиваться прогресса в отношении "статуса" Донбасса и проведение выборов
Целью встречи лидеров стран "нормандского формата" в Берлине, которая запланирована на 19 октября, будет попытка добиться от Украины продвижения "статуса Донбасса" и закона о выборах на его оккупированной части.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает Радио Свобода.
Как отметил Эро, участники встречи будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно "статуса Донбасса" и календаря" проведения таких выборов.
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Кроме того, сказал Эро, и от Украины, и от России будут добиваться прогресса в разведении сил сторон и подтверждения "искренности" в этом.
Как сообщал УНИАН, 13 октября министр иностранных дел Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что считает, что пока рано говорить о проведении выборов на Донбассе.
Также он заявил, что работа над законами относительно проведения местных выборов и особого статуса Донбасса проходит очень сложно.