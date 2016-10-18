Посол ЕС в Украине встретился с руководителем депгруппы "Видродження" Виталием Хомутынником

Во время мероприятия Виталий Хомутынник рассказал послу ЕС в Украине, что депутатская группа «Партия «Відродження» последовательно поддерживает вектор Украины на евроинтеграцию и голосовала за все проекты законов, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, а также выполнения требований Евросоюза по визовой либерализации с Украиной.

Стороны обсудили состояние реформ в Украине, эффективность работы Верховной Рады и вопросы дальнейшего сотрудничества с ЕС. Виталий Хомутынник заявил о готовности «Партии «Відродження» поддержать «энергетический пакет» законопроектов, дальнейшее проведение судебной реформы и скорейшее назначение нового состава ЦИК.

В ходе встречи стороны также коснулись проблематики снятия моратория на экспорт леса-кругляка, что является одним из условий получения очередного транша в 600 млн. евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для Украины. «Относительно отмены моратория на экспорт леса-кругляка, депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает искать компромиссное решение в этом вопросе. Такими альтернативными решениями могут быть отмена моратория, но пс араллельнным введением такого инструментов как установление экспортной пошлина, разрешенноя в рамках обязательств Украины в ВТО, или квотирование экспорта леса-кругляка. С помощью таких инструментов Украина сможет контролировать объем экспорта леса и не допускать чрезмерного его вывоза», – отметил Виталий Хомутынник.