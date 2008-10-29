Герман говорит, что отныне жизнь ухудшится

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что президентские антикризисные меры, принятые сегодня в парламенте, приведут к углублению экономического кризиса и снижению уровня жизни граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы очень рады, что власть взяла на себя общую ответственность за тот план выхода из экономического кризиса, который предложил Президент», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, Партия регионов считает этот план «вредным, неправильным, таким, который приведет к еще худшей ситуации в экономике и еще большему ухудшению жизни в стране».

А.ГЕРМАН напомнила, что сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО публично заявила в парламенте о том, что Кабинет министров, БЮТ и она лично берут на себя ответственность за выполнение антикризисных мер, предложенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

"За" проголосовали 248 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие законопроекта поддержали 156 депутатов от БЮТ, 72 - от НУ-НС, 18 - от Блока Литвина и двое депутатов от Партии регионов. Фракция КПУ не дала за этот законопроект ни одного голоса.