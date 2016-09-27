Рада соберется на внеочередное заседание в четверг: рассмотрит вопрос увольнения судей, нарушивших присягу

Как передает корреспондент УНИАН, в распоряжении указано, что «согласно части 8 статьи 19 Регламента, созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 10:00 29 сентября».

На нем будет рассмотрен вопрос об увольнении судей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с призывом созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента, чтобы уволить судей за нарушение присяги.

"Обратился к председателю Верховной Рады с призывом созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента для увольнения за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление Высшим советом юстиции, в том числе тех, которые причастны к незаконным арестам майдановцев", - написал президент в своем Facebook.

Читайте такжеПорошенко уволил еще одного судью за нарушение им присяги

Порошенко подчеркнул: "нельзя допустить, чтобы эти судьи и дальше осуществляли правосудие от имени Украины".

При этом в фотокопии письма президента отмечается, что внеочередное пленарное заседание парламента нужно созвать не позднее 29 сентября. Там сказано, что вопрос увольнения судей нужно внести в повестку дня, "поскольку его не решение негативно скажется на функционировании судебной системы и проведения судебной реформы".

Как сообщал УНИАН, 20 судей, рекомендованных Высшим Советом юстиции к увольнению за нарушение присяги, могут избежать ответственности, если Верховная Рада не примет соответствующее решение до 30 сентября включительно.

Текущая неделя является непленарной, депутаты соберутся на пленарное заседание 4 октября, во вторник.