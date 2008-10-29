Едва у Тимошенко проблема появилась, у Азарова - пропала

Фракция Партии регионов не поддержит президентский законопроект о минимизации влияния мирового финансового кризиса.

Об этом заявил народный депутат Украины Николай АЗАРОВ на сессии парламента.

Он подчеркнул, что этот законопроект и предусмотренные в нем меры не решают проблем, которые сейчас в Украине. По его словам, в 2008 году, как и в 2005, когда правительством руководила Юлия ТИМОШЕНКО, все начиналось «с популистских выплат, с ограничения кредитирования экономики, с административной борьбы с ценами, с ревальвации гривны, с протекционализма импорта, с повышения тарифов». По его словам, в сегодняшней ситуации, которая сложилась в стране, в значительной мере виновато правительство Ю.ТИМОШЕНКО.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «уже к сентябрю уровень недоверия к правительственной политике в глазах мировых инвесторов поднялся в 8 раз». По его словам, когда правительство в сентябре предоставило на рассмотрение ВР Украины проект бюджета на 2009 год, то «все мировые инвесторы ахнули». «Бюджет показал, что правительство не понимает, в какой обстановке оно работает», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он напомнил Ю.ТИМОШЕНКО, что еще буквально две недели назад «вы говорили, что никаких проблем в стране нет». Н.АЗАРОВ заявляет о необходимости «прекратить панику абсолютно на всех уровнях». «В Украине достаточно ресурсов, чтобы решить все проблемы, которые стоят перед Украиной», - добавил он. Н.АЗАРОВ предложил на рассмотрение парламента законопроект фракции ПР, призвав правительство и депутатов, которые его поддерживают, проголосовать за этот законопроект.