Янукович заболел

Лидер регионалов Виктор Янукович болеет – лежит дома с температурой. Такую информацию слил в парламенте член ПР Николай Азаров в запале полемики с премьер-министром Юлией Тимошенко.

Во время обсуждения антикризисного законопроекта Азаров бросал камни в огород Тимошенко, обвиняя правительство в том, что в свое время не прислушивались к предложениям регионалов. И лично Тимошенко в том, что недавно она публично заявляла, что никакого кризиса в Украине нет. Мол, если бы в свое время правительство прислушивалось, сегодня не было бы того кризиса, по поводу которого так паникует премьер.

В ответ на это Тимошенко обвинила ПР, что даже во время рассмотрения антикризисных законопроектов их лидер отсутствует в зале ВР.

“Юлия Владимировна, - отбрил Азаров, - вы здесь во время перерыва хвастали, какая у вас агентура, как вы все обо всех знаете... Потому вы должны знать, что Виктор Янукович болеет. Он температурит...”