Блок Литвина выдвинул условие поддержки плана Ющенко

Фракция Блока Литвина не будет голосовать в целом за президентский антикризисный законопроект, если из него не будут изъяты нормы о замораживании социальных выплат на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина).

Он отметил, что фракция в первом чтении будет голосовать за данный законопроект, однако не поддержит его в целом, если в нем будет идти речь о неповышении на протяжении двух лет минимальных заработных плат и социальных выплат. О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что такую норму нельзя принимать, не гарантируя одновременно и замораживание цен на продукты и товары для населения. «Это наша четкая позиция», - заявил О.ЗАРУБИНСКИЙ.