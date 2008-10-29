Постпред РФ при ООН заявление МИД Украины о Голодоморе считает враньем

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий ЧУРКИН назвал заявление Министерства иностранных дел Украины по Голодомору уникальным документом, в котором нет ни одного правдивого предложения.

"Оно интересно тем, что буквально каждое положение в нем, казалось бы, даже самое невинное, - неправда", - сказал В.ЧУРКИН на брифинге во вторник, передает РИА Новости.

"Это по своему уникальный дипломатический документ: иногда бывает одна передержка, две передержки, здесь - все, по сути, противоречит реальному положению дел", - заявил дипломат.

По его словам, не соответствует действительности даже первая фраза заявления украинского МИД от 23 октября, которая гласит, что "Генеральный комитет ООН после острых дебатов отложил принятие рекомендаций о включении в повестку дня нынешней сессии Генеральной ассамблеи вопрос о Голодоморе 1932-1933 годов".

"Даже в этой вступительной фразе содержится много, мягко говоря, неточностей", - отметил В.ЧУРКИН.

Так, сказал он, Генеральный комитет не мог отложить принятие рекомендаций, поскольку само заседание не состоялось - оно было сорвано делегациями США и Великобритании при соучастии Украины.

Постпред привлек внимание к еще одному положению документа - об оказанном Россией давлении и шантаже, чтобы не допустить включение рассмотрения вопроса о Голодоморе на Генассамблее, что противоречит Уставу ООН и правилам процедуры Генассамблеи.

"Все это неточно и неправда. Процедуры и правила Генеральной ассамблеи совершенно очевидны. У государства - члена ООН нет права просто поставить вопрос в повестку Генассамблеи - эти вопросы рассматривает Генеральный комитет", - разъяснил он.

Поэтому, отметил В.ЧУРКИН, Россия, действуя через Генеральный комитет, полностью соблюдает и Устав ООН, и правила и процедуры Организации.

"Что касается "давления и шантажа", мне сказать особенно нечего", - признался В.ЧУРКИН, добавив, что Россия вела такую же работу в ООН, что и Украина, которая, в частности, рассылала послания своего Президента.

"Я понимаю, что они (украинские дипломаты) разочарованы и, может быть, даже раздражены тем, что не удается включить эту свою инициативу в повестку дня Генассамблеи ООН, но хотелось бы вспомнить бессмертного русского и украинского писателя Николая Васильевича Гоголя и одного из его героев, который говорил: "Оно, конечно, Македонский, герой, но зачем же стулья ломать?" - сказал дипломат, добавив: "За рамки приличия не надо выходить даже в нашей дипломатической полемике".

Как сообщал УНИАН, 24 октября МИД Украины распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что Российская Федерация “путем давления и шантажа” пытается лишить Украину права вынести на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вопрос о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, 23 октября с.г. орган Генеральной Ассамблеи ООН – Генеральный комитет - после острых дебатов отложил принятие рекомендации о включении в повестку дня нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

“Российская Федерация, используя рычаги влияния постоянного члена Совета Безопасности ООН, путем откровенного давления и шантажа пытается лишить государство-члена ООН права поставить важный для него вопрос в повестку дня ООН - наиболее представительной всемирной организации. Такие действия противоречат букве и духу Устава ООН, а также правилам процедуры Генеральной Ассамблеи», - подчеркивают в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что неконструктивная позиция Российской Федерации идет вразрез подходам мирового сообщества в оценках природы Голодомора. “Это отображено, в частности, в единодушно принятой 23 октября 2008 года Европейским парламентом Резолюции по Голодомору 1932-1933 гг. в Украине. Этой Резолюцией Голодомор признан «ужасным преступлением против украинского народа» и «преступлением против человечества». В документе Европарламента также выражены соболезнования украинскому народу, который пострадал от Голодомора 1932-1933 гг. в Украине», - напоминает МИД Украины.

Работа по включению вопроса по Голодомору 1932-1933 гг. в Украине в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН продолжается, отметили в МИД.