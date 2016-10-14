Миятович призывает Украину активизировать усилия в расследовании преступлений против журналистов

Об этом она заявила по итогам визита в Украину, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Дуня Миятович поприветствовала преданность власти, медиа-сообщества и гражданского общества укреплению свободы СМИ в Украине. Она также призвала власти активизировать свои усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления, совершенные в отношении журналистов», - говорится в сообщении.

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На встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Миятович подчеркнула, что дела украинских журналистов Романа Сущенко, задержанного в Москве, и Николая Семены, который находится под домашним арестом в Крыму, как и прежде, среди приоритетных вопросов для нее.

Кроме того, она заявила об увеличении количества угроз в адрес журналистов, которые принимают участие в журналистских расследованиях.

Миятович сожалеет, что до сих пор не может посетить восточную часть Украины, чтобы встретиться с журналистами и гражданским обществом и оценить ситуацию со свободой слова.