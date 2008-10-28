НУ-НС предлагает разрубить гордиев узел

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” заявляет, что готова к рассмотрению вопросов повестки дня Верховной Рады в любой последовательности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Наша Украина» готова рассматривать вопросы повестки дня в любой последовательности», - сказал он.

При этом он отметил, что политические фракции не должны тонуть в бесконечных совещаниях.

«БЮТ должен разблокировать трибуну хотя бы завтра», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что «Наша Украина» готова поддержать антикризисные законопроекты, внесенные ее депутатами.

«Мы также проголосуем за законопроект, который внесен Президентом Украины», - сказал лидер фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты фракции БЮТ снова блокировали трибуну и президиум Верховной Рады, настаивая на первоочередном рассмотрении пакета законопроектов по преодолению кризиса.