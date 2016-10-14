Фракция "Народного фронта" не будет голосовать за "особый статус" Донбасса - Геращенко

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил депутат этой фракции Антон Геращенко, передает ТСН.

"Конституционного большинства в Верховной Раде под. это нет. А вот изменения в Конституцию, необходимые для децентрализации, их надо рассматривать отдельно от "особого статуса" Донбассу", - сказал депутат.

Читайте такжеПутин не планирует дальнейшие захваты новых территорий в Украине - Геращенко

Также Геращенко от метил, что закон об амнистии боевиков, принятый парламентом 16 сентября 2014 года, приостановлен и применяться не будет.

Напомним, 16 июля 2015 года Верховная Рада Украины приняла и направила в Конституционный суд проект изменений Основного Закона страны, который предусматривает большие полномочия регионов, их финансовая независимость и особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На заседание специально прибыли президент Петр Порошенко, тогдашние премьер Арсений Яценюк и посол США в Украине Джеффри Пайєтт, а также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.