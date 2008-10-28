Поименная коалиция появится на этой неделе?

Народный депутат от НУ-НС, лидер Христианско-демократического союза Владимир СТРЕТОВИЧ прогнозирует, что на этой неделе появится поименная коалиция.

Об этом он сказал в интервью газете “День” (№194 от 28 октября).

“На этой неделе, где-то в среду - четверг, появится коалиция, которая будет усилена Блоком Литвина и другими субъектами. Она будет поименная. И парламент заработает, имея большинство в 250-240 голосов», - сказал он.

В.СТРЕТОВИЧ выразил пожелание не “делать выборы без выборов”.

Депутат считает, что в результате нынешнего противостояния в Украине ничего не изменится. “Пока не сформируется новая элита, пока не придут менеджеры, сформированные в новейшей украинской истории, напрасно надеяться на улучшение ситуации”, - сказал он.

В то же время В.СТРЕТОВИЧ допустил, что ситуация может улучшиться разве что после очередных президентских выборов, когда новый Президент будет формировать свою команду.