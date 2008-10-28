Россия еще припомнит Украине поставки оружия в Грузию

Россия будет учитывать в своей политике, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, действия стран, снабжавших Грузию вооружениями и поддержавших Президента Михаила СААКАШВИЛИ в августе.

Об этом заявил сегодня Президент РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по ВТС, сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Мы знаем о том, с каким усердием ряд государств поставляли оружие режиму СААКАШВИЛИ, чем весьма активно подстёгивали его к агрессии, и сейчас, по сути, осуществляют планы перезагрузки этого режима дополнительными видами вооружений. К сожалению, в этом участвовал и ряд близких нам государств», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы этого не забудем и, естественно, будем учитывать в своей практической политике. Хотел бы, чтобы все это имели в виду», - подчеркнул он.

Он отметил, что с учетом этого Россия продолжит выполнение своих обязательств по ранее заключенным контрактам в сфере ВТС. "Мы, естественно, продолжим всю эту работу, будем поставлять и оружие, и технику исключительно для обеспечения обороноспособности наших партнеров", - сказал он.

Однако, по его словам, далеко не все члены мирового сообщества придерживаются таких подходов, и события августа 2008 года это доказали.