Грузия не голосовала в ПАСЕ за резолюции по Украине
Грузинская делегация не поддержала в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюции по Украине.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-заместитель генпрокурора Давид Сакваралидзе.
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"К моему большому сожалению и, даже не побоюсь сказать, стыду, узнал сегодня о том, что грузинская делегация, состоящая из депутатов от правящей коалиции Бидзины Иванишвили, не поддержала в Совете Европы резолюцию по Украине", - написал он.
Кроме того, политик назвал это позором для действующей власти Грузии и извинился перед всеми украинцами.
В свою очередь Новости-Грузия пишет, что грузинская делегация не принимала участия в голосовании по резолюциям, принятым Парламентской ассамблеей Совета Европы в поддержку Украины.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ПАСЕ.
Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции в поддержку Украины.