Грузия не голосовала в ПАСЕ за резолюции по Украине

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-заместитель генпрокурора Давид Сакваралидзе.

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"К моему большому сожалению и, даже не побоюсь сказать, стыду, узнал сегодня о том, что грузинская делегация, состоящая из депутатов от правящей коалиции Бидзины Иванишвили, не поддержала в Совете Европы резолюцию по Украине", - написал он.

Кроме того, политик назвал это позором для действующей власти Грузии и извинился перед всеми украинцами.

В свою очередь Новости-Грузия пишет, что грузинская делегация не принимала участия в голосовании по резолюциям, принятым Парламентской ассамблеей Совета Европы в поддержку Украины.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ПАСЕ.

Напомним, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла две резолюции в поддержку Украины.