СМИ выяснили, почему "зависла" отмена виз для Украины

После того, как законодательный акт об отмене виз для украинцев был в конце сентября одобрен профильным комитетом Европейского парламента, этот документ должен быть вынесен на голосование во время пленарного заседания, передает DW.

Впрочем, сперва Европейская Комиссия и Европарламент должны в трехстороннем диалоге согласовать окончательный текст документа с Советом ЕС.

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Этот процесс, как выяснила DW, до сих пор не начался. "Как переговорщик по этому вопросу от Европарламента я готова начать переговоры как можно быстрее", - сообщила в четверг, 13 октября, в комментарии изданию докладчик по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриел. По ее словам, вопрос отмены виз для Украины до сих пор не находится на повестке дня Совета ЕС.

"Голосование на пленарном заседании происходит обычно тогда, когда Европарламент и Совет ЕС согласовывают текст документа. Временные рамки для дальнейших шагов в этом вопросе зависят от трехсторонних переговоров", - отметила Мария Габриел, отказавшись прогнозировать, когда стоит ожидать отмены виз для украинцев.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан заявлял, что визы для украинцев ЕС отменит уже в октябре.