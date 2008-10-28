Бютовцы опять заблокировали трибуну и президиум ВР

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на один час.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК пригласил лидеров фракций к себе на консультации.

Он сообщил, что депутатам роздали повестку дня на сегодня, «которая была согласована и которая была проголосована». Однако для того, чтобы решить, «в какой очередности мы будем рассматривать эти вопросы, я приглашаю руководителей фракций к себе», сказал А.ЯЦЕНЮК.

В 10.00 фракции БЮТ в очередной раз заблокировали трибуну и президиум парламента.

В повестку дня парламента на прошлой неделе были включены законопроекты по преодолению последствий мирового финансового кризиса, а также по проведению внеочередных выборов в парламент и их финансированию.