Симоненко говорит, что Ющенко поумнел

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что вероятнее в этом году досрочные выборы в Верховную Раду не состоятся.

Такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

«Президент, по моему мнению, уже сам отказался от проведения выборов в этом году. Возможно, поумнел. Я иначе не могу сказать», - сказал он.

В то же время, по словам П.СИМОНЕНКО, Президент, понимая свою недееспособность и неготовность предложить стране конкретные механизмы выхода из кризиса, пытается переложить всю ответственность на парламент.

«Поэтому просто сделали объектом для перевода внимания людей, которые уже завтра выйдут на улицу, именно парламент», - сказал он.