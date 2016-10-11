Яценюк рассказал в ГПУ об участии России в преступлениях против Майдана

«Часть планов, в том числе по разгону Майдана, по моему мнению, осуществлялась при содействии и при поддержке Российской Федерации и российских специальных служб», - рассказал Яценюк журналистам, как сообщает пресс-служба «Народного фронта».

Дача показаний длилась более пяти часов.

Арсений Яценюк отметил, что в этом деле работают несколько сотен следователей. Сегодня, сообщил лидер «Народного фронта», он давал показания «двум молодым, но очень профессиональным следователям»: «Убежден в том, что если такие люди будут расследовать дело, то это дело не просто дойдет до суда, но и будет обвинительный приговор против бывшего режима».

Он сообщил, что данная следственная группа сконцентрирована на событиях с января по февраль 2014 года: «Но для того, чтобы обсудить эти события, надо было вернуться к тому, что им предшествовало: захват власти Януковичем через решение Конституционного Суда, «харьковские соглашения», где Янукович получил так называемую скидку от Российской Федерации, а реально подарил до 2042 года Крым для российской военной черноморской базы. Далее - принятие ряда актов Януковичем, в том числе и отмена курса на членство Украины в НАТО».

«Речь идет о том, каковы были причины массовых протестов. Причина была в том, что Янукович отказался от европейского курса, что Янукович продал Украину России, и объективно за всем этим стояла Россия. Он был в них не больше, чем политическая кукла. А часть из всех этих планов, в том числе и по разгону Майдана, по моему мнению, осуществлялась при содействии и при поддержке Российской Федерации и российских специальных служб», - подчеркнул Яценюк.

Лидер «Народного фронта» отметил, что в четверг, 13 октября, назначена еще одна его встреча со следователем Генеральной прокуратуры: «Ведь надо воспроизвести все события, всех фигурантов и все, что происходило и в администрации президента Виктора Януковича, и при переговорах, и на Майдане».