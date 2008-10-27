У Ющенко поставили Раду перед выбором: или - или

Заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК призывает руководство Верховной Рады Украины и парламентских фракций безотлагательно организовать работу парламента.

Об этом говорится в комментарии М.СТАВНИЙЧУК, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Она напомнила, что глава государства приостановил на несколько дней действие Указа от 9 октября 2008 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

«Мотивация Президента Украины четка и понятна: дать возможность законодателям безотлагательно принять ряд антикризисных мероприятий. Во-первых, относительно минимизации последствий финансового и экономического кризиса и, во-вторых, обеспечение реализации избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

«В этой ситуации руководство Верховной Рады Украины и руководители парламентских фракций должны были бы занять более четкую и однозначную позицию и продемонстрировать возможность направить работу украинского парламента в конструктивное русло», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Заместитель главы Секретариата обратила внимание, что на прошлой неделе практически каждое утро большинство парламентских сил публично декларировали свою готовность принять законодательные акты, направленные на преодоление экономического и политического кризиса. «Однако на выходе из переговорного кабинета «сухой остаток» равнялся нулю», - констатировала М.СТАВНИЙЧУК.

«Неизвестно, что больше препятствовало работе: блокирование парламентской трибуны народными депутатами от фракции БЮТ или несостоятельность или нежелание организовать производительный диалог парламентских фракций», - отметила заместитель главы Секретариата.

«Каждый потерянный Верховной Радой день способствует эскалации экономического кризиса и распространению хаоса. Парламентарии должны безотлагательно определиться относительно путей выхода из политического тупика: или досрочные выборы, или формирование новой парламентской коалиции», - добавила М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе народные депутаты от фракции БЮТ каждый день блокировали работу парламента. “Бютовцы” настаивали на первоочередном рассмотрении в ВР антикризисных законопроектов.