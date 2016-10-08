"Подготовка к решению проблемы": Марчук прокомментировал разведение сил на Донбассе

Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Когда мы начали работать на этих трех участках, это уже 3 месяца, вообще идея возникла еще в марте, когда мы начали работать с россиянами, со всеми, оказалась интересная статистика, хотя обстрелы были и по Петровскому, и по Золотому, три участка. За это время, когда мы работаем, ни одного убитого и ни одного раненого военного. Есть резон хотя бы ради этого?" – сказал Марчук. Он также отметил, что украинская сторона предлагала значительно более широкие участки для разведения сил в зоне АТО.

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Он также подчеркнул: "Главная идея – это, безусловно, наработка механизма для вывода войск. А не может быть такой идеальной ситуации, как хотелось бы. Они все собрались и ушли. Было бы очень хорошо. Но это своеобразная подготовка к процедуре, когда начнется серьезное решение этой проблемы, которая, конечно, решается на высшем политическом уровне".

Кроме того, Марчук заявил, что на участке Станица Луганская может произойти синхронное разведение сил, если будут выполнены все условия.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук отметил, что СММ ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск Вооруженных сил Украины и контролируемых Россией боевиков в районе Петровского Донецкой области.

По словам представителя Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, силы АТО отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции.