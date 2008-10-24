Мэры возлагают вину на правительство

Ассоциация городов Украины и общин выступила 22 октября с заявлением, в котором вина за срыв отопительного сезона возлагается на Кабинет Министров, сообщает «Газета по-киевски».

Непосредственным поводом для заявления стали слова главы правления НАК «Нефтегаз Украины» Олега Дубины: «Ответственность за отсутствие тепла в домах сегодня несут исключительно мэры городов и главы госадминистраций». По мнению Ассоциации, это заявление – лишь попытка переложить ответственность за сложившуюся кризисную ситуацию с органов государственной власти на местное самоуправление.

Ассоциация отмечает, что именно Кабмин допустил существование разницы между высокими ценами на газ и низкими тарифами, действующими в Киеве и регионах. Также правительство не выполнило своих обязательств по компенсации убытков городских энергетических компаний, причиненных этой разницей.

Представители городов требуют предоставить им лимиты на поставки газа, чтобы можно было, наконец, начать отопительный сезон, и компенсировать затраты горбюджетов, вызванные ростом цен на энергоресурсы, как это и предусмотрено Бюджетным Кодексом.

На сегодня компания «Нефтегаз» отказывается предоставлять лимиты на поставки газа городам, которые имеют задолженности по предыдущим поставкам, и добиться возобновления газоснабжения удалось пока только мэру Киева Леониду Черновецкому, пишет «Газета по-киевски».