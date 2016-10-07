Венецианская комиссия готова осуществлять экспертизу законопроектов, направленных на реформы в Украине

Как сообщается на Правительственном портале, об этом председатель комиссии Джанни Букиккио заявил на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Глава Правительства отметил, что в Украине реализуется ряд важных реформ, акцентировав внимание собеседника на реформе децентрализации власти, судебной реформе. Так, парламентом приняты изменения в Конституцию в части правосудия и ряд законов для внедрения реформы судебной системы.

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«Это та ветвь власти, которая должна быть безупречно чистой, безупречно открытой, понятной и которая должна получить безупречную репутацию и доверие общества», - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства также подчеркнул, что в Украине созданы эффективные механизмы борьбы с коррупцией.

«Сегодня весь инструментарий - и законодательный, и институциональный - борьбы с коррупцией фактически сформирован», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что реформа судебной системы «позволит замкнуть схему неотвратимости наказания, в том числе и за коррупционные проявления».

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Во время обсуждения реформы децентрализации Гройсман отметил, что процесс объединения громад набирает обороты.

«Я считаю, что надо больше работать с лидерами громад, помогать им объединяться», - отметил глава правительства.

Гройсман поблагодарил председателя Венецианской комиссии за поддержку преобразований в Украине.