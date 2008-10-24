Томенко: консультации идут в правительстве, у Ющенко и во фракциях

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.30.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО сообщил на заседании парламента, что сейчас продолжаются консультации «в правительстве, у Президента и во фракциях», а в 10.30 начнется Согласительный совет лидеров фракций у председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Если в результате этого заседания мы выйдем на вариант согласованной повестки дня, то мы начнем работу в 11.30», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром члены фракции БЮТ опять заблокировали трибуну и президиум парламента, а также правительственную ложу.