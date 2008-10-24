Томенко: консультации идут в правительстве, у Ющенко и во фракциях
10:15, 24 октября 2008Политика
1471
В ВР объявлен перерыв
В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.30.
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО сообщил на заседании парламента, что сейчас продолжаются консультации «в правительстве, у Президента и во фракциях», а в 10.30 начнется Согласительный совет лидеров фракций у председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.
«Если в результате этого заседания мы выйдем на вариант согласованной повестки дня, то мы начнем работу в 11.30», - сказал Н.ТОМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром члены фракции БЮТ опять заблокировали трибуну и президиум парламента, а также правительственную ложу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter