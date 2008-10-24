Тимошенко будет говорить с нардепами – бизнесменами

Сегодня в 14.00 состоится встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с народными депутатами - представителями промышленного производства и предпринимательства.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Аккредитация продолжается до 13.00 по телефонам: 256-75-81, 256-65-71, 8 067 468 46 62, 256-77-68.

Вход в Дом правительства будет осуществляться с улицы Грушевского, 12/2, через 1-й и 3-й подъезды.