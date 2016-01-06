Украина подаст в Международный суд ООН иск против России - Петренко

Об этом в интервью 5 каналу заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Следующий год будет связан с инициированием большого дела в Международном суде ООН, где Украина обратится с требованием к России по конвенции по поддержке терроризма", - отметил он.

Министр отметил, что доказательства уже собраны, сейчас завершается досудебный процесс коммуникации с российской стороной и "пойдем в суд".

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Кроме того, Петренко напомнил, что государственные компании "Ощадбанк" и НАК "Нафтогаз" самостоятельно судятся с Россией в Стокгольмском арбитраже.

Также он отметил, что более 700 украинцев обратились в Европейский суд с частными исками против России из-за аннексии Крыма и действий на Донбассе.

По словам Петренко, "есть шанс, что могут быть вынесены решения по индивидуальным искам" до конца 2016 года.