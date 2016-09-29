Парубий: суд в Гааге вынесет приговор виновным в трагедии MH17, оккупации Крыма и Донбасса

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Международное следствие по сбитому самолету однозначно установило: MH17 был сбит с подконтрольной российским боевикам территории, из установки "Бук", привезенной из России. И эту установку после совершения преступления попытались спрятать на территории Российской Федерации», - отметил спикер.

По словам Парубия, «международное правосудие работает, возможно, не так быстро, как нам хотелось бы, но шаг за шагом мы приближаемся к тому моменту, когда будут названы конкретные имена убийц».

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«Хотя весь мир давно знает имя и фамилию главного преступника. Это тот, кто отдавал приказ российским ордам оккупировать Крым. Это тот, кто отдавал приказ с территории России бить «Градами» по украинским солдатам. Это тот, кто отдал приказ 40-тысячному российскому воинскому контингенту вторгнуться в Украину. Это – Владимир Путин», - заявил председатель ВР.

«Гаага, как место проведения пресс-конференции, международные следователи выбрали недаром. Потому что именно Международный уголовный суд в Гааге выносит приговоры международным преступникам. И приговор будет. За какими бы высокими кремлевскими стенами не прятались убийцы», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

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Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.