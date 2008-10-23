Люди Луценко призывают свергнуть Яценюка

Депутатская группа «Народная самооборона» призывает парламент избрать нового председателя Верховной Рады вместо Арсения ЯЦЕНЮКА.

В обращении депутатской группы «Народная самооборона» ко всем фракциям ВР, текст которого передан агентству УНИАН, выражена обеспокоенность «процессами разрушения парламентаризма, происходящими в стенах Верховной Рады Украины. К большому сожалению, проводником этих деструктивных действий стал А.ЯЦЕНЮК, политик, который по своему нынешнему статусу должен был бы защищать парламентаризм и способствовать консолидации депутатского корпуса. Вместо этого председатель Верховной Рады Украины демонстрирует постоянное грубое игнорирование регламента Верховной Рады и установившейся процедуры ведения парламентских заседаний».

Авторы обращения отмечают, что «своими манипулятивными действиями А.ЯЦЕНЮК способствовал дезорганизации деятельности высшего законодательного органа страны, что, в свою очередь, стало одним из элементов нарастания политического хаоса в Украине».

В то же время «Народная самооборона» осознает, что «такое недостойное для политика поведение председателя Верховной Рады связано не только с персональными свойствами А.ЯЦЕНЮКА, но и с политическим давлением, которое осуществляется на этого политика извне. Став инструментом по уничтожению парламентаризма, А.ЯЦЕНЮК оказался самым неудачным из всех председателей Верховной Рады Украины за всю историю украинского парламентаризма».

Авторы обращения напоминают, что 17 сентября А.ЯЦЕНЮК написал заявление о сложении обязанностей председателя ВР, но, «к сожалению, благодаря нечестному и манипулятивному поведению самого А.ЯЦЕНЮКА, на пленарном заседании Верховной Рады Украины этот вопрос до сих пор не рассматривался, и вопрос ротации председателя Верховной Рады так и не был внесен в повестку дня».

Депутатская группа «Народная самооборона» считает необходимым завершить процедуру отстранения А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР, и призывает всех депутатов, независимо от фракционной принадлежности, отнестись со всей серьезностью к необходимости возобновления жизнедеятельности парламента и доукомплектования его высших руководящих органов, а именно - к избранию нового председателя Верховной Рады Украины.