Апелляционный суд признал, что Лукаш внесли в санкционный список безосновательно

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил мою апелляционную жалобу. Генеральная прокуратура Украины проиграла спор», - написала она.

Лукаш напомнила, что в марте 2014 года Совет ЕС, на основании письма Генпрокуратуры, ввел санкции относительно бывших украинских высокопоставленных чиновников.

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«Зачем-то Совет ЕС включил в санкционный список и меня. Причин на то не было никаких. Я и мои родные не имели, не имеют и не собираются иметь никаких активов за рубежом. Но тем не менее, ГПУ в просьбе о санкциях смело заявила, что имеет место факт присвоения мною государственных средств и вывод этих средств за границу», - отметила Лукаш.

По ее словам, она вынуждена была потратить немало времени, «получая документы из совета ЕС, а потом доказывая очевидные вещи в суде, требуя признать предоставленную ГПУ информацию недостоверной».

«Апелляционный суд Киева признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ уведомить Совет Европейского Союза об этом прискорбном факте. Суд фактически признал, что ГПУ подделала письмо от 10 октября 2014 года, адресованное Верховному представителю ЕС Кетрин Ештон о необходимости европейских экономических санкций в отношении меня», - подчеркнула экс-министр.

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Как сообщал УНИАН, Евросоюз 5 марта 2014 заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 ЕС продлил на год санкции против 14 экс-чиновников времен президента Виктора Януковича, до 6 июня - для четырех: Елены Лукаш, сына экс-президента Виктора Януковича Александра, Сергея Клюева и Дмитрия Табачника. Затем для Клюева санкции были продлены до 6 октября, а для остальных троих - до марта 2016 года.