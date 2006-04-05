Верховная Рада побила рекорд

Секретариат Президента Украины готовит анализ деятельности Верховной Рады Украины четвертого созыва за минувшие четыре года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Анатолий МАТВИЕНКО.

По его словам, этот анализ будет положен в основу выводов в контексте коррекции сотрудничества ветвей власти в Украине.

Что касается предварительной оценки Секретариата Президента, сказал А.МАТВИЕНКО, то Верховная Рада, срок каденции которой подходит к концу, стала рекордсменом по количеству принятых законов, которых было принято свыше 1130. При этом А.МАТВИЕНКО отметил большое количество чрезвычайно важных для государства нормативных актов и кодексов, которые были приняты парламентом.

Также, по его словам, достоянием этой Верховной Рады было то, что она остановила попытки «растоптать» демократию в Украине, в частности, это провал внедрения политической реформы в апреле 2004 года, признание факта массовых фальсификаций на президентских выборах в ноябре 2004 года, а также вчерашнее решение парламента об отмене неприкосновенности депутатов местных советов.

В то же время, по словам А.МАТВИЕНКО, из-за партийных и групповых интересов парламент не принял важные законы, необходимые для вступления Украины во Всемирную торговую организацию, а также необходимые для более динамического движения на пути евроинтеграции. Кроме того, ВР не внесла необходимые изменения в законодательство об административно-территориальном устройстве Украины.

«Вообще эта Верховная Рада, особенно в последнюю сессию, характеризуется способностью принимать популистские решения, что связано, с одной стороны – с выборами, а с другой – безответственностью политических партий, которые проявили такую инициативу», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Но «высшим проявлением безответственности парламента» он назвал отставку правительства Юрия ЕХАНУРОВА при понимании невозможности сформировать до выборов новый Кабинет Министров, а также – отказ привести к присяге судей Конституционного Суда.