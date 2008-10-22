В БЮТ уже не ждут «мессию» - скорее явятся «варяги»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в условиях сегодняшней ситуации есть два реальных пути минимизации влияния мирового финансового кризиса на Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его мнению, первый из них – принятие в парламенте предложенного правительством Юлии ТИМОШЕНКО законопроекта, который предусматривает план организационных и финансовых мер для влияния на данную ситуацию. Как известно, такой план Кабмина предусматривает внесение уточнений и изменений в сорок четыре действующих законодательных акта с целью сохранения финансовой стабильности в стране и недопущения радикального спада экономики.

«Возможно, если бы был предложен только один такой вариант, то парламент должен был бы поддержать его, чтобы не допустить хаоса и дестабилизации ситуации в Украине. Однако в случае, если план нынешнего правительства не будет поддержан 226 голосами ВР, возможен и второй путь – внесение оппозиционным правительством Виктора ЯНУКОВИЧА своего варианта преодоления кризиса. Если этот план мер найдет поддержку в сессионном зале, то он станет программой деятельности новой коалиции и, соответственно, нового правительства», - допускает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, другие возможные сценарии по преодолению экономического кризиса в Украине - антигосударственные, потому что они построены по принципу «чем хуже, тем лучше». «Говорить о бездеятельности власти до завершения избирательной кампании – это значит бросить неподготовленную Украину в водоворот финансового кризиса, который уже охватил почти весь мир. Конечно, при таких условиях можно «уничтожить» правительство, но следствием станет уничтожение всей Украины», - считает заместитель председателя ВР.

«Убеждение украинцев в том, что во время избирательной зимы финансовый кризис не зацепит Украину – это или детская наивность, или политический цинизм. Конечно, можно наивно ожидать «мессию», который появится после избирательной войны в Украине для спасения государства. Но, скорее всего, на те экономические руины, которые мы получим, не делая ничего до весны, к этому времени объявятся «варяги», которые оптом скупят это государство», - считает Н.ТОМЕНКО.

Поэтому он убежден, что у политической элиты нет много времени, и она должна четко определиться: или принять в Верховной Раде «план Юлии ТИМОШЕНКО», или предложить другой план преодоления кризиса, который будет презентован уже новой коалицией и новым правительством.