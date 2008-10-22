Янукович признался, что ПР непрерывно «мониторила» Тимошенко

У Партии регионов есть своя антикризисная программа, уверяет лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«У нас есть своя антикризисная программа», - сказал лидер ПР. Он отметил, что Партия регионов мониторила все решения правительства Юлии ТИМОШЕНКО, проводила заседания оппозиционного Кабинета министров и направляла свои решения руководству Украины. «Мы направляли свои решения в Кабинет министров (правительство Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), Президенту, но не получили никаких ответов. Фактически наши решения были проигнорированы», - сказала лидер регионалов.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партии регионов придется исправлять ошибки нынешнего Кабмина. «Нам абсолютно понятно, что нам придется ошибки все исправлять и проводить политику, которая бы была согласована с украинским народом или получила у украинского народа поддержку», - сказал он, добавив, что такую поддержку ПР надеется получить на этих досрочных выборах.