МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено увеличением числа провокаций со стороны российских силовых структур в отношении украинцев.

На территории государства-агрессора возросло количество безосновательных задержаний граждан Украины. Российские правоохранительные органы грубо обращаются с украинцами, применяют недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство. Гражданам Украины отказывают в доступе к ним консулов, адвокатов.

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Такими действиями российская сторона грубо нарушает универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека, а также свои международно-правовые обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенцией между Украиной и Российской Федерацией от 1994 года.

Учитывая изложенное, а также учитывая существенно ограниченные на настоящее время возможности украинской стороны обеспечить надлежащую безопасность наших соотечественников на территории РФ, МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Россию, а также от следования транзитом по территории этого государства.