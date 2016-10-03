В МИД предупредили украинцев, что посещать Россию опасно

Об этом он написал в Twitter.

«Посещение РФ опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов ...», - написал Макеев.

Читайте такжеУ Путина назвали арест украинского журналиста в Москве "обычной работой спецслужб"

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» заявило на своем сайте, что суд Москвы арестовал украинского журналиста, корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы.

«Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите Сущенко с адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинским журналистом.

Между тем ФСБ РФ объявила задержанного в Москве журналиста Сущенко «полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».