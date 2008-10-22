Тимошенко передаст в Раду свой «план спасения»

Правительство сейчас на своем заседании рассматривает законопроект, содержащий меры по предотвращению финансового кризиса.

Начиная заседание Кабинета Министров, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство планирует утвердить этот документ и до 10.00 передать на рассмотрение парламента, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

«Мы должны сделать так, чтобы в Верховной Раде набралось 226 голосов для его принятия», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, законопроект содержит перечень первоочередных мер по сохранению финансовой стабильности в стране и недопущению радикального спада экономики. Кроме того, по словам премьер-министра, законопроект предусматривает выполнение Украиной условий мировых финансовых организаций, которые готовы предоставить необходимую финансовую помощь.