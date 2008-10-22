Мнения евродепутатов относительно России и Грузии разделились

Европарламент обсудил состояние отношений с Российской Федерацией после российско-грузинской войны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, обсуждение прошло 21 октября и продолжалось немногим больше двух часов.

В ходе дискуссии, которая началась со вступительного слова комиссара ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и министра председательствующей в ЕС Франции по европейским делам Жан-Пьера ЖУАЙЕ, мнения депутатов о роли России в войне с Грузией и дальнейших отношениях между Россией и ЕС разделились.

Часть депутатов Европарламента отметили, что Европа должна признать тот факт, что в войне был виноват Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

“Многие на Западе считают Россию агрессором. Но это неверно, потому что именно М.СААКАШВИЛИ был агрессором и создал глобальный конфликт”, - отметил Эско СЕППАНЕН (группа объединенных левых, Финляндия).

При этом он выразил убеждение в том, что ЕС не должен разрушать диалог с Москвой.

Его поддержала и депутат Яна БОБОСИКОВА (внефракционная, Чехия), которая высказалась за хорошие отношения с Россией.

“Я не вижу никаких оснований, почему не должны уважаться независимость Южной Осетии и Абхазии, поскольку мы в ЕС признали же независимость Косово. Мы не можем видеть в России постоянно дьявола”, - сказала она.

Депутат Татьяна ЗДАНОКА (группа “зеленых”, Латвия), отметив, что она является единственным представителем русскоязычного меньшинства в Европарламенте, также отметила необходимость улучшать отношения с Россией. По ее словам, в самом ЕС тоже не все хорошо с правами человека, в частности, в отношении русскоязычного меньшинства, которое, отметила депутат, составляет около 10 млн. человек и является самым большим в ЕС.

“Мы должны думать о нарушении прав русскоязычных меньшинств также в Балтийских странах”, - заявила депутат в своей речи на английском языке (русский не принадлежит к перечню 23-х официальных языков ЕС – УНИАН).

Депутат Кристиан ВИГЕНИН (группа социалистических партий, Болгария) выразил убеждение в том, что лишь сотрудничество между ЕС и Россией может сделать невозможным такие конфликты, как грузинский, в будущем.

“И мы должны решить, как мы можем улучшить наши отношения с Россией на основе прагматизма, но в то же время с уважением к нашим ценностям”, - сказал он.

В то же время ряд депутатов Европарламента напрямую обвинили Россию в начале войны в Грузии и возможности повторения похожего сценария в других странах постсоветского пространства.

Так, депутат Эльмар БРОК (группа народных партий, Германия) заявил, что ЕС не может позволять жестокость, где бы она не применялась. Кроме того, депутат высказался в поддержку решений Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), одобренных на чрезвычайном заседании 1 сентября, об усилении развития инициативы “Восточное партнерство”, которой предусматривается дальнейшее развитие отношений с восточными соседями ЕС.

“Мы должны предоставить нашим восточным соседям ощущения большей безопасности”, - заявил депутат.

Депутат Риа ОМЕН-РОЙТЕН (группа народных партий, Нидерланды), председатель делегации Европарламента по связям с Россией, также не исключила возможности реализации сценариев, похожих на грузинский, в Украине и Беларуси.

“Я хочу повторить, что нам нужно посмотреть на решение Европейского Совета и не давать России карт-бланш на проведение такой политики, как в Грузии. Мы должны были бы поддерживать жертву, а не агрессора”, - заявила она.

Депутат также выразила непонимание того, что определенная часть политиков в ЕС пытаются вести дела с Россией так, “будто войны с Грузией совсем не было, а российские войска не продолжают до сих пор оккупацию территорию Грузии”.

Депутат Тоомас САВИ (группа либеральных партий, Эстония) выразил убеждение, что вооруженный конфликт с Грузией стал продолжением целого ряда других, правда, невооруженных конфликтов, которые были между Россией и другими постсоветскими странами. В этот перечень депутат отнес проблемы с поставками газа в Украину и Беларусь, войну в Чечне, хакерскую атаку на Эстонию, запрещение на импорт в Россию польского мяса.

“Я обеспокоен тем, что ЕС демонстрирует очень осторожный путь продолжения переговоров, вместо обсуждения санкций. Такое наше поведение лишь вдохновляет Россию на дальнейшие такие же действия”, - отметил депутат.

Депутат Адам БЕЛАН (группа “Союз за Европу наций”, Польша) выразил убеждение в том, что основанием для войны между Россией и Грузией была попытка России заблокировать строительство газопровода “Набукко”, которой считается приоритетным проектом ЕС, и должен соединить ЕС напрямую через Черное море и Грузию с прикаспийскими производителями газа.

Депутат также выразил обеспокоенность по поводу того, что свои действия в Южной Осетии Россия оправдывала намерением защитить своих сограждан.

“Россия сейчас непосредственно угрожает странам-членам ЕС, в которых живет многочисленное русское население”, - сказал он.

Депутат Жерар БАТТЕН (группа “Независимость/Демократия”, Великобритания) в свою очередь, обвинил ЕС в отступлении от демократических принципов.

Отметив, что в результате российско-грузинской войны Москва получила победу, а НАТО был унижен, депутат сделал вывод: “Как институт ЕС просто не находится на демократической западной стороне в новой “холодной войне”. ЕС не принадлежит к свободному миру. Это антидемократический и недемократический институт, даже империалистический. ЕС руководствуется не законом, а идеологией”.

Как сообщал УНИАН, после российско-грузинской войны, состоявшейся в начале августа, в ЕС встал вопрос пересмотра отношений с Россией. Европейский Совет на своем чрезвычайном заседании 1 сентября принял решение приостановить переговоры о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве с Россией до пересмотра отношений. Предусматривается, что новую оценку того, как должны в дальнейшем развиваться отношения ЕС и России, будет представлено на заседании Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС 10 ноября этого года. После чего переговоры могут быть возобновлены уже на саммите ЕС-Россия, которой состоится 14 ноября в Ницце.