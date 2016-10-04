"Гроші" выясняли, почему система е-декларирования доходов не работает

Чиновники под страхом уголовной ответственности должны показать украинцам, чем владеют они и их семьи, но отечественные борцы с коррупцией умудрились украсть деньги даже на антикоррупционной системе декларирования.

Программа "Гроші" установила, что миллионные зарубежные кредиты и гранты потратили на создание одной компьютерной программы, а работает другая, несовершенная.

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В сюжете рассказывается история о государственных хакерах и компьютерных ворах в законе.

Как сообщал УНИАН, систему е-декларирование запустили соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссии и Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.