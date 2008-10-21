Хорошковский уволит несколько «козырных» таможенников

Некоторые председатели областных таможенных служб будут уволены по результатам работы коллегии Государственной таможенной службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции.

В то же время он не назвал имен тех, кого планируют увольнять. «Коллегия еще не закончена, но скажу: будут уволены (некоторые председатели областных таможенных служб – УНИАН). Опережать события не хочу. Давайте заслушаем результаты коллегии», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.