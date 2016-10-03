МВФ ожидает публикации деклараций чиновников высшего ранга до конца октября
Международный валютный фонд ожидает, что украинские чиновники высшего ранга задекларируют свои активы и доходы за 2015 год с применением системы электронного декларирования до конца октября.
Об этом говорится в официально обнародованном меморандуме между Украиной и МВФ, обновленном по итогам второго пересмотра программы.
Согласно документу, Фонд также ожидает, что до конца ноября Верховная Рада примет необходимые изменения в законодательство о расширении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины для проведения расследований.
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Как сообщал УНИАН, система е-декларирования запущена в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции» в полночь 1 сентября.
С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссии и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.