МВФ ожидает публикации деклараций чиновников высшего ранга до конца октября

Об этом говорится в официально обнародованном меморандуме между Украиной и МВФ, обновленном по итогам второго пересмотра программы.

Согласно документу, Фонд также ожидает, что до конца ноября Верховная Рада примет необходимые изменения в законодательство о расширении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины для проведения расследований.

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Как сообщал УНИАН, система е-декларирования запущена в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции» в полночь 1 сентября.

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссии и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.