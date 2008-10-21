Партия регионов не поддержит «дикость» от Тимошенко

Партия регионов не поддержит разработанную правительством программу антикризисных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Николай АЗАРОВА сегодня на брифинге.

Он отметил, что правительство предлагает в своей программе ввести ограничение на выезд за рубеж тех граждан, которые являются должниками перед банками. Кроме того, предлагается внедрить возможность внесудового обращения относительно взимания залогового имущества в порядке, определенном Кабинетом министров.

Также, по его словам, правительство предлагает увеличить в 5-10 раз налоги на транспортные средства, поднять рентную плату на добычу газа в два раза.

“Вот и законопроект, который они боятся вынести в Верховную Раду, через СНБО хотят просунуть, - сказал Н.АЗАРОВ. – …Они вот эту дикость предлагают и хотят, чтобы мы ее поддержали”.

В свою очередь народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономической политики Ирина АКИМОВА заявила, что в программе правительства предлагается выпустить на сумму задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость государственные ценные бумаги. Она подчеркнула, что это делается в то время, когда предприятия ощущают недостаточность оборотных средств.

Как сообщалось, сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады Украины было закрыто. Вечернее заседание проводиться не будет. Заседания невозможно было провести из-за блокирования народными депутатами от БЮТ трибуны парламента. Они требовали первоочередного рассмотрения антикризисных документов.